Por cobrar penalti a lo Panenka contra La Equidad, jugador de Independiente fue despedido

Se trata de Brendix Parra, futbolista venezolano que hasta hace pocos días hacía parte de la nómina del Independiente de Campo Grande, de Paraguay, club que quedó eliminado en la Copa Suramericana, a manos del cuadro bogotano.

El pasado 16 de abril, La Equidad eliminó en la definición por penaltis al modesto equipo paraguayo. Sin embargo, una de las imágenes que quedó fue el cobro al estilo Panenka, que al final, el arquero Diego Novoa resultó tapando de pecho.

🤦‍♂️ ¡Increíble lo mal que pateó el penal! Bendrix Parra, de @Indefbc1925, la quiso picar y la ejecución fue para el olvido: el arquero de @Equidadfutbol se la atajó con el pecho. pic.twitter.com/RhlXujZRbV — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 17, 2019

Y es que esa definición le costó el puesto a Parra, según lo comunicó el presidente del equipo ‘guaraní’, Heriberto Gamarra, quien en declaraciones a la prensa dijo: "En la directiva tomamos la decisión de sacar a Brendix Parra del equipo por la forma en que pateó el penalti que todos saben”

El directivo añadió: "Si pasábamos de fase cada jugador iba a tener una buena platita, 30 millones para cada uno más o menos. Por eso allá en Colombia ya lo miraron mal los muchachos, por el perjuicio económico. El club perdió 200 mil dólares también".

Con el lanzamiento, Independiente quedó eliminado de la competición continental, en la primera ronda.

No obstante, el jugador venezolano no se quedó callado y afirmó sobre la decisión: "Los dirigentes de Independiente tienen razón en sacarme pero mirando desde mi lado es injusto", fueron sus palabras al medio ‘Uno AM 650’.

