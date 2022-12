Raphael Claus fue designado para dirigir Millonarios vs. Santa Fe, en la Copa Suramericana

La Conmebol designó un cuarteto arbitral brasileño para el juego de vuelta de los octavos de final del certamen internacional.

El árbitro brasileño Raphael Claus fue designado por la Conmebol para dirigir el partido del próximo martes entre Millonarios y Santa Fe, en El Campín, por los octavos de final de la Copa Suramericana.

Publicidad

Fabricio Vilarinho y Alessandre Rocha serán los asistentes arbitrales, mientras que el cuarto juez será Wagner Magalhaes, todos de nacionalidad brasileña.

Vea acá: Batalla campal entre jugadores de Cruzeiro y Palmeiras, en semifinales de Copa Brasil

Claus, de 39 años, ha dirigido en siete oportunidades a equipos colombianos en torneos Conmebol. En Copa Libertadores, River Plate vs. Medellín, en 2017, y Nacional vs. Bolívar, en 2018.

En Suramericana, Junior vs. Tolima y Liga de Loja vs. Santa Fe, en 2015; Junior vs. Blooming, en 2016; Sportivo Luqueño vs. Cali, en 2017, y Medellín vs. Sol de América, en 2018.

Publicidad

En el juego de ida, que se llevó a cabo el pasado 18 de septiembre, Santa Fe y Millonarios igualaron 0-0.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados