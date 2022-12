‘Rufay’ Zapata: “Nos sacamos la espinita y dejamos a Millonarios por fuera de un torneo internacional”

Una de las figuras de Santa Fe en el clásico frente a los 'embajadores', en Copa Suramericana, habló con Golcaracol.com sobre la clasificación del equipo, los próximos objetivos y sus planes cuando se retire del fútbol.

El celular de Róbinson Zapata no ha parado de sonar en todo el día. Lo llaman familiares, amigos, hinchas y también periodistas que quieren hablar con él y felicitarlo por su actuación de este martes.

“Me han llegado muchos mensajes y es bueno para mí sentir ese apoyo. Estamos felices por pasar una instancia tan importante en un torneo internacional”, le contó el futbolista, orgulloso, a Golcaracol.com.

El arquero vallecaucano fue una de las figuras en el triunfo 5-3 en penaltis de Santa Fe sobre Millonarios, en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Suramericana.

Zapata se mostró seguro bajo los tres palos durante los 90 minutos, atajó una opción clara a favor de Millonarios y después fue el encargado de cobrar el quinto penalti que decretó la clasificación de los ‘cardenales’ a la siguiente fase de la Suramericana.

‘Rufay’, con 40 años, aún no piensa en el retiro y siente que todavía puede aportarle a Santa Fe un par de años más. Sin embargo, se imagina cómo puede ser su futuro cuando cuelgue los guayos y aseguró que le gustaría seguir vinculado al cuadro ‘cardenal’.

¿Usted pateó el quinto penalti porque lo habían entrenado, o lo decidieron en ese momento?

“Las dos, se entrenó y lo hablamos. Mis compañeros me dieron la confianza porque es tan importante el que cobra de quinto, como el que cobra de primero o de segundo. En una definición por penaltis, todos son importantes. Creo que nos quedó la experiencia con Once Caldas y fuimos eficaces”.

¿Se siente ídolo de Santa Fe?

“No, para nada, no me interesa ser ídolo. Ídolos Omar Pérez, Alfonso Cañón y otros jugadores más que a lo largo del tiempo dejaron huella en el club. Yo todavía sigo trabajando y tratando de aportar mi granito de arena. Espero dejar un balance positivo al final de mi periplo por el club y que me recuerden como un ser humano que entregó todo por los colores de esta camiseta”.

¿Usted considera que Santa Fe se sacó la espinita de la final del año anterior al eliminar a Millonarios de la Suramericana?

“Sí, totalmente. En diciembre pasado ganaron bien, nos quitaron un título, y este martes nosotros los dejamos por fuera de un torneo internacional. Esta fue la primera serie entre ambos a nivel internacional y quedará en la historia que la ganamos nosotros”.

¿Santa Fe juega tan mal como dicen?

“Depende del concepto. Si se refieren a la construcción y tenencia de balón, ese no es nuestro estilo, somo un equipo más directo, intenso, físico, y basado en eso mantenemos un equilibrio en defensa y ataque. Pero respeto todas las opiniones”.

Usted, Leandro Castellanos y Miguel Solís son arqueros con experiencia, ¿a quién le transmite usted sus conocimientos?

“A nuestros arqueros de la Sub-20, a ellos los tenemos todo el tiempo ‘apretados’. Son excelentes arqueros, de un gran nivel, son jóvenes pero tienen talento. Santa Fe puede echar mano de ahí en cualquier momento y confiar en ellos la responsabilidad del arco”.

¿Hasta qué edad piensa jugar?

“Hay muchos que me dicen que hasta los 45, me ponen de ejemplo a (Juan Carlos) Henao, que el arquero egipcio en el Mundial de Rusia (risas)… Hasta ahora vamos bien. Todavía disfruto mucho lo que hago, me siento bien, entonces esperemos a ver hasta cuándo puedo seguir haciéndolo en un buen nivel”.

¿Cuál es el próximo objetivo que tiene en su carrera?

“Ahora tenemos la posibilidad de seguir en un torneo internacional que es prestigioso, y posteriormente sueño y anhelo con conseguir la Liga. Uno con el tiempo crece como persona, va sumando años y ve cada posibilidad como la última”.

¿Qué le ha hecho falta en su carrera?

“Jugar un Mundial. He tenido la oportunidad de vivir experiencias muy importantes en Libertadores, Suramericana, Champions League, Europa League, Suruga Bank, pero un Mundial habría sido algo precioso. Hice parte en algún momento de estos dos últimos procesos y me quedo con eso. Es motivo de orgullo para mí haber podido participar y aportarle algo a esta generación, que nos ha dado tantas alegrías”.

Si le ofrecen seguir vinculado a Santa Fe como lo ha hecho Agustín Julio, ¿lo aceptaría?

“Sí, me gustaría seguir los pasos de Agustín, seguir vinculado al fútbol en algo administrativo, sin dejar el vínculo con el equipo, por eso mi idea es prepararme y si es con Santa Fe, para mí sería un privilegio”.

