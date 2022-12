Sanguinetti: “No creo que la para haya perjudicado a Santa Fe, no hay excusas para la eliminación”

El entrenador uruguayo del cuadro rojo reconoció la superioridad de Junior en la serie de Suramericana e hizo un balance del semestre.

Independiente Santa Fe perdió 1-0 con Junior (3-0 en el global), este jueves, y se despidió de la Copa Suramericana, la única competencia en la que seguía con vida tras ser eliminado de la Liga y la Copa Águila.

Publicidad

Guillermo Sanguinetti, técnico del cuadro rojo, analizó en rueda de prensa el compromiso en el estadio Metropolitano y no le puso excusas a la eliminación.

“Cuando tuvimos dos jugadores más intentamos paredes y ellos estaban bien parados. No tuvimos la suficiente claridad para desbordar por los costados”, aseguró.

Vea acá: Junior y un paso a la final al rojo vivo: venció 1-0 a Santa Fe, en duelo con cuatro expulsados

“Creo que no podemos poner excusas. No creo que la para nos haya perjudicado. No hay excusas”, agregó el entrenador.

Publicidad

Sobre su cuestionado proceso en Santa Fe, Sanguinetti dijo que “perdimos por penales con Once Caldas, con Tolima también y Junior fue superior. Tenemos que seguir trabajando".

Por último, el timonel uruguayo felicitó a Junior de Barranquilla, su rival de este jueves, que jugará la final frente al Atlético Paranaense, de Brasil.

Publicidad

“Los que llegan a la final son los mejores equipos, Junior ha llegado a ambas finales. Por algo lo ha hecho, es un gran equipo”, finalizó.