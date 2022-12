Vladimir Marín, entre críticas, chismes y polémicas en Sportivo Luqueño

El colombiano hace parte de la plantilla del equipo paraguayo, que será rival este martes del Cali en la Suramericana. El lateral o volante ha pasado meses turbulentos.

En medio de un ambiente tenso y de muchos dimes y diretes, preparó el plantel de Sportivo Luqueño el duelo frente a los ‘azucareros’. Y como protagonista de las noticias cercanas al plantel profesional se encontró el colombiano Vladimir Marín.

Y es que en las últimas horas y posterior a la derrota frente a Independiente, por el torneo local, se hicieron públicas noticias, que después se reversaron.

Pablo Zeballos y Vladimir Marín desafectados para el juego del martes

Por: @antugonhttps://t.co/0aMGD6EoG3 pic.twitter.com/yhImrxfzqb — PSP Deportes 🇵🇾 (@pspdeportes) May 6, 2017

Prueba de ello es que durante el fin de semana, el gerente deportivo del club afirmó que Marín y Pablo Zeballos, de paso sin mayor suceso por Atlético Nacional, estaban desafectados de la nómina para recibir a los verdes del Valle.

Sin embargo, a los pocos minutos apareció en la radio el presidente Walter Gustavo Benítez para indicar que el lateral o volante y el atacante solo habían recibido unas horas de permiso.

“Ocurrieron unos pequeños inconvenientes que están totalmente pulidos”, expresó Benítez, en declaraciones publicadas por el diario ‘ABC Color’, el de mayor prestigio en Paraguay.

Sin embargo, trascendió extraoficialmente que Marín se habría ido a los golpes con Víctor Centurión, compañero de equipo, tras la última derrota.

Pablo Zeballos y Vladimir Marín están en la lista de concentrados de #Luqueño para medir al Dvo Cali el martes. @ABCCardinal — Wilson González (@Wilson11G) May 7, 2017

Mientras tanto, el colombiano aceptó hablar con el programa ‘Tu hora Deportiva’ y reconoció algunos roces al interior del equipo, sin dar detalles.

“Debemos estar juntos, arreglamos diferencias, dejamos atrás lo negativo y estamos comprometidos con regalar la clasificación”, aseguró Marín.

Pero eso no es todo. Ya hace más de un mes, Marín encabezó junto a Zeballos una declaración pública en la que vetaron a la emisora ‘Azul y Oro’.

“Los agravios son graves para nuestra familia e incitan a la violencia. Me están calumniando y diciendo cosas que no son. Me atacan a mí y a varios jugadores. Me molestan que hablen de lo personal”, expresó en su momento Marín, en declaraciones publicada por ‘ABC Color’.

En ese entonces, la referida emisora publicó una entrevista con una supuesta esposa de uno de los jugadores de Luqueño, que indicó que al interior del plantel había un integrante que manejaba el camerino a su antojo.

Sin embargo, al interior del Sportivo Luqueño, tanto Marín como sus compañeros, saben que la única forma de alejar los comentarios negativos se dará en caso de revertir el marcador 1-0 en contra frente al Cali y seguir con vida en la Suramericana.

Vladimir Marín ha jugado este 2017 durante 1.087 minutos, anotó dos goles y no fue expulsado.