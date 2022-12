"Yo respaldo a este grupo, lo han dado todo, pero no se dieron las cosas": Gregorio Pérez

El técnico de Santa Fe se mostró golpeado anímicamente luego del empate 1-1 con Libertad, marcador que lo eliminó de la Suramericana, tras el 1-0 sufrido en territorio paraguayo.

El gol que recibió primero Santa Fe en el juego de este jueves al minuto 28 por intermedio de Óscar Cardozo, fue un golpe fuerte que no le permitió levantarse de manera clara en el compromiso.

Publicidad

Lea también: Así les fue a los futbolistas colombianos en la primera fecha de la Europa League

"La tristeza es muchísima porque estaba la ilusión de pasar, quedamos en el camino, no busco justificación y no me quito responsabilidad”, aseguró Pérez, en la rueda de prensa posterior al juego.

Santa Fe tan solo consiguió el empate por intermedio de William Tesillo al minuto 88, situación que no les alcanzó para revertir la serie.

"Yo respaldo a este grupo, lo han dado todo, pero no se dieron las cosas. Entramos con mucha ansiedad y nerviosismo”, terminó diciendo el timonel charrúa.