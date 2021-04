Antonella Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, viene cumpliendo con exigentes entrenamientos de boxeo y así lo ha dejado ver en uno de sus videos en Instagram. "Seguimos aprendiendo", escribió la argentina este martes, mientras se ve con su entrenador personal golpeando con buen ritmo de derecha e izquierda.

Manchester City ya no estaría en la jugada de la Superliga Europea

Pero no esto no es nuevo, ya que Roccuzzo había dado indicios de su nueva actividad deportiva en Barcelona. “Hace un mes que empecé y me encanta”, había indicado Antonela en el mes de diciembre.

"La mujer del crack azulgrana combina sus entrenamientos de boxeo con la bici estática y sesiones de pesas, en un espectacular gimnasio que tiene en territorio español", destacó 'Mundo Deportivo'.

James Rodríguez dejó su historia en la Primera B, que cumple 30 años

Cabe indicar que la argentina tiene 13,4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que comparte también algunas de las postales familiares, junto a la 'Pulga' y sus pequeños hijos.