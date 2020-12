A Cristiano Ronaldo le molesta que su hijo coma "chocolate y beba gaseosas"

Cristiano Ronaldo se llevó todos los elogios en la ceremonia de los Globe Soccer Awards, en donde fue galardonado con el premio al mejor jugador del Siglo XXI.

A dicha gala, asistió con su compañera sentimental Georgina Rodríguez y con su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr.

Y en medio de toda la premiación, el atacante de la Juventus fue preguntado por el día a día que mantiene con su familia y dio unas declaraciones que asombraron a propios y extraños.

"Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años. Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico", explicó el ex Manchester United .

Además, dejó claro que su comportamiento y pensamientos no es solo con su hijo mayor, sino con todos en el hogar.

"Incluso con mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero porque saben que no me gusta", agregó.

Es de público conocimiento que al ex Real Madrid le gusta llevar todo a los extremos, pero sorprendió de gran manera que también lo haga con sus hijos que hasta ahora están empezando a vivir la vida plenamente.