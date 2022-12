A Ezequiel Lavezzi lo comparan con Icardi, por un supuesto amor con la ex de un amigo

El delantero argentino ha ocupado espacios en la prensa de farándula de su país, por estar pasando la cuarentena en una isla del caribe con la bella Natalia Borges.

En Argentina ha vuelto a salir a relucir la actitud del pasado de Mauro Icardi, jugador del PSG, quien terminó de novio de Wanda Nara, la ex del también futbolista argentino Maxi López. Todo un triangulo amoroso.

Esto se dio precisamente cuando se conoció que el otrora jugador de la Selección de Argentina Ezequiel Lavezzi se encuentra en la paradisíaca isla de Saint Barth junto a una modelo brasileña, que fue novia de un amigo suyo.

Ante dichas versiones de una supuesta relación de Lavezzi con Natalia Borges, al 'Pocho' le escribieron un sugestivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"¿Icardiando?", le preguntó es usuario "pablopadin" en una publicación en la que se puede ver al ex San Lorenzo sonriendo en la playa. Y Lavezzi respondió: "No, pero dejá que hablen. Ni los amigos ni la vida me la eligen los demás. De mis amigos sigo siendo amigo", informó este jueves el sitio web 'Todo Pasión'.

