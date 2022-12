A Faustino Asprilla le resbala un meme que circuló en redes sociales: así respondió a los autores

El popular 'Tino', que es bastante activo desde Twitter, no se dejó afectar por una imagen suya, en medio de diferentes mensajes por la celebración del día del orgullo gay, de este domingo.

Faustino Asprilla ha estado apareciendo en los últimos días en una campaña de publicidad en redes, junto a su gran amigo 'Caremonja'. En uno de los hilos y comentarios apareció un meme del tulueño, haciendo alusión a la celebración dl día del orgullo gay.

Después de observar la imagen, Asprilla respondió a un par de usuarios de Twitter que quisieron ponerlo como centro de las burlas.

"Pregúntenme si me preocupa, me da pena o me importa par de desocupados. Antes me da risa", escribió el exjugador de Nacional, de la Selección Colombia, Parma, de Italia; y Newcastle, de Inglaterra, entre otros.

@TinoasprillaH le lucen los colores de nuestra bandera. https://t.co/dV0N4G7OSc — El casto Castor (@elcasto91179583) June 27, 2020

