A Georgina Rodríguez la prensa europea no le deja pasar ni una: la detallaron de pies a cabeza

La mujer de Crisitiano Ronaldo publicó una fotografía en instagram y una publicación europea se dio a la tarea de detallar cada una de sus prendas y accesorios y dar a conocer el valor de lo que llevaba puesto.

Georgina Rodríguez es una auténtica celebridad en Europa, debido a su relación con Crisitiano Ronaldo, estrella del fútbol mundial.

En las últimas horas, Rodríguez publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, mientras esperaba en un aeropuerto, y de inmediato, valoraron su ropa y sus accesorios.

Y fiel a su condición de ser la compañera de CR7, ella no escatima en gastos y en darse gustos.

"Georgina no olvida nada a la hora de enfundarse un 'look' de infarto que impresione a sus seguidores de Instagram, y muestra de ello es el aspecto que ha compartido en su cuenta personal que ha sido noticia no por ser más o menos acertado, sino por su abultado precio. Y es que el último 'look' de Georgina está valorado en más de 15.000 euros, según algunos medios de comunicación", publicó 'Sport'.

El mismo medio español agregó que "¿Pero de dónde sale la cantidad de 15.000 euros? Primero, de los dos bolsos que lleva como equipaje; el primero, valorado en 1.750 euros de la marca Tote Onthego. El segundo, una maleta, cuyo precio sube hasta los 1.900 euros".