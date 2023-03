A Georgina Rodríguez le tiraron con 'todo' por polémicas declaraciones en su nuevo documental

El estreno de la segunda temporada de 'Soy Georgina ', un documental acerca de la vida de la mujer de Cristiano Ronaldo , ha generado gran repercusión en el público, que ha visto divididas sus opiniones acerca del diario vivir de ‘Gio’, sin embargo, las críticas no se han hecho esperar y esta vez le han ‘tirado’ con todo por el estilo que lleva en su diario vivir.

Justamente fue la presentadora Emma García, quien arremetió contra la modelo por su percepción alejada de la realidad, empañada por altas sumas de dinero, lujos y riquezas: "Vive en un mundo aparte y le falta mucha información de la vida en general. Estaba intentando hacerme una idea en qué ha pensado, sus declaraciones están fuera de lugar, la realidad es la realidad”.

“Creo que es ignorancia en general. Para mí, es ignorancia y falta de información. No tiene ninguna necesidad”, dijo Emma, quien no le perdonó un par de declaraciones de ‘Gio’ en el documental.

Una vez oficializado el estreno y puesto al aire para el público en general, Georgina Rodríguez concedió una entrevista a 'El Hormiguero' el pasado miércoles, donde fue ampliamente cuestionada por polémicas frases, que no han caído muy bien en la gente, como: "cuando mis hijos no quieren comer les pongo vídeos de niños pobres y les digo 'esto os puede pasar'”.

Sin embargo, también se mostró al natural y reveló detalles sobre sus inicios con Cristiano Ronaldo, quien es su pareja desde hace un par de años: “Él es un hombre guapísimo, cuando lo vi era tan guapo que me daba vergüenza mirarlo. Yo poca porque no le estaba atendiendo, en el momento que dejé de atender a una señora, me iba para casa y entraba él”.

"Sentí mariposas. Yo soy muy vergonzosa, pero no fue de repente, pasó tiempo. Él es maravilloso, un padre 10, un hijo 10, hermano, amigo, pareja, empleado, jefe. Muchas veces estamos todos en casa juntos y veo lo afortunada que soy al haber sido elegida por él para formar esta familia”, dijo Georgina.

Sin embargo, dentro de la entrevista no pasaría desapercibido el hecho de sus costosas e impulsivas compras: "Fui a comprar un modelito para la playa y, al final, me llevé media tienda... Que me digan ahora cuánto es la broma”, dijo ‘Gio’, además de confesar que después de sumar los diferentes vestidos, camisas y algún detalle para Cristiano Ronaldo, el gasto ascendió al módico precio de 27.515 euros.