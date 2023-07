A Gerard Piqué le recordaron a Shakira y él se puso molesto y reaccionó fuerte

El final de una nueva edición de la Kings League dejó el inició de una más, pero en la historia de Gerard Piqué y Shakira, a quien los aficionados no olvidan y se la recordaron al exfutbolista español en la gran final de su liga amateur.

El pasado sábado se llevó a cabo la definición de la competencia de fútbol siete, fundada por Piqué, en compañía con las demás cabezas de este proyecto con tiempo en el mercado, que ha sabido ganarse un espacio dentro del mundo del ‘stream’.

Tras una emocionante tanda de penaltis, xBuyer Team se proclamó campeón frente a El Barrio de Adri Contreras, en el estadio Metropolitano de Madrid, hecho que desató eufóricos festejos de los ganadores, así como también el de Gerard Piqué, como era esperado.

Sin embargo, el español no tuvo un gran recibimiento, tanto que pasó de la alegría a la furia, por los diferentes comentarios de los presentes sobre la que era su ex pareja y quien le dedicó un par de canciones, en las que lo atacó por su infidelidad. "Shakira, Shakira”, fueron las palabras de los asistentes, que ‘calentaron’ a Gerard, quien no lo pensó dos veces y los encaró.

"¿Y qué? ¿Y qué pasa?", repitió el exfutbolista, afirmando que esta situación no lo afecta para nada: "Me da igual, vosotros no sois nadie". De todas maneras, frente a sus diversas peticiones de evitar ser juzgado y criticado por su vida amorosa, todo ha sido en vano, pues, hasta uno de los fundadores de un equipo dentro de la Kings League, también arremetió de manera curiosa contra él.

Ay @3gerardpique a donde vaya siempre se la recordarán, ese es su karma!!!

Repetirá mil veces que le resbala todo pero se quema por dentro de la rabia!!

…@shakira siempre gana!!!😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/8rJ79oQ2ae — Monica 💫 (@moviriv) July 30, 2023

Mientras todo era festejo en la discoteca, Iker Casillas no se ‘aguantó las ganas y pidió el ‘Waka Waka’, tema cantado por Shakira y reconocido debido a su gran repercusión y aceptación que tuvo en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Gerard Piqué no sabía lo que se venía, pues, el DJ no se lo pensó dos veces y puso a sonar la canción, que nuevamente le recordó al exfutbolista su pasado amoroso con la colombiana, quien ahora se dedica a sus hijos y vive en Estados Unidos.

Como ya es costumbre, las redes sociales hicieron su trabajo y viralizaron el curioso momento, generando diferentes reacciones y opiniones de los cibernautas, que, en gran parte, hicieron evidente su apoyo a la artista musical.