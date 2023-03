A Gerard Piqué lo tiene sin cuidado las críticas por su divorcio con Shakira

Gerard Piqué y Shakira no tuvieron el mejor desenlace en cuanto a su relación y todo el escándalo alrededor de su divorcio se convirtió en tendencia mundial no solo en el fútbol sino hasta en la industria de la música. En esta ocasión, fue el exfutbolista español, quien tocó el tema en medio de una entrevista.

En el foco de los medios y en muchas partes del mundo, la separación de actual empresario y la cantante colombiano ha sido el tema debate. Gerard Piqué, que ahora mantiene un noviazgo con Clara Chía, ha sido el principal señalado, puesto que lo tachan de infiel y de no respetar el hogar que había formado durante 12 años con Shakira.

Por su parte, la barranquillera ha enmarcado su sentir, tras lo ocurrido, en alguna de sus canciones, siendo la más famosas, su sesión con el productor argentino Bizarrap y su más reciente colaboración con Karol G. De hecho, la cantante ha comentado en varias entrevistas que su hijo Milan la motivo a hacer realidad dichos temas musicales.

Ahora bien, el que poco ha hablado sobre su rotura amorosa es Gerard Piqué, a quien se le ha visto más concentrado en sus proyectos, como la 'Kings League'. Sin embargo, el español habló para el medio 'El País' de España y no eludió el hecho de que ha recibido miles de comentarios negativos. “No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, sentenció el exBarcelona.

Publicidad

Y la cosa no paró allí, puesto que dejó en claro que lo que más le preocupa son sus dos hijos. ”Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”, dijo que sobre Milan y Sasha.

Por último, no se mostró preocupado por el 'boom' mediático de la situación y quiere seguir su vida con total normalidad. “Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo”, expresó.

Gerard Piqué y el 'Caso Negreira

“A los jugadores no nos pasaban nada. Yo nunca pedía nada. Otros sé que pedían informes del contrario y quizá alguno lo hiciera de los árbitros. Ni idea. A nivel grupal, desde luego, no recibíamos nada”, dijo el exjugador sobre si llegaba información de dicha índole al vestuario del equipo 'culé'.