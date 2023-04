A Gerard Piqué no lo dejan quieto: ahora hay comentarios y burlas de su apariencia física

Antes, en las portadas de deportes, ahora también en las de farándula. Así ha sido la transición sobre la vida de Gerard Piqué en los medios, luego de su separación de Shakira tras más de diez años de relación sentimental. No contentos con recordarle cada segundo su divorcio con la colombiana, en esta oportunidad se burlaron del español por su estado físico.

'Está súper gordo', 'Se infló', 'Gordo y acabado', son algunos de los comentarios que se leen en la red social Twitter, tras conocerse unas fotos y videos sobre el arribo del exBarcelona a Miami, Estados Unidos.

🧨#Exclusiva • ¡Llegó GERARD Pique a miami!

Luego de unas vacaciones con su actual novia Clara Chía🔥



👀Eso sí claramente no quiso hablar con prensa a su llegada a Miami.❌🔥#LaChispaTV #piqué #gerardpique #Shakira #clarachía pic.twitter.com/TSGWnpibBt — LA CHISPA TV 🧨 (@Lachispatvusa) April 27, 2023

El viaje del otrora esposo de la cantan barranquillera se dio desde Dubái, lujoso país en el cual tuvo unas vacaciones con su actual pareja Clara Chía. Sin embargo, su llegada tiene una razón en particular, ya que según reveló 'El Programa de Ana Rosa', Piqué sólo va a estar cinco días con los niños, no 10 como es lo habitual, ya que este mes pasó más días con ellos. Esto no está organizado todavía del todo".

Así es, como bien se supo hace unos días, Shakira dejó en el pasado Barcelona y se mudó a Estados Unidos, nuevo lugar de residencia en el cual se encuentra acompañada por sus hijos Milan y Sasha. Por eso, el español emprendió este largo trayecto desde tierras árabes.

Dicho esto, y como era de esperarse, Piqué viajó solo, sin compañía y con un par de maletas. Seguramente en estos días, en los que espera compartir con sus dos hijos, también las cámaras lo seguirán y estarán pendientes de sus movimiento, como figura que es.

Cabe recordar que el exdefensor del Barcelona es uno de los fundadores de la Kings League, reconocido torneo de fútbol que se ha vuelto atractivo, con figuras, y que ha tenido gran acogida en sus plataformas gracias a la participación de Ibai Llanos.

Y es que dicho campeonato apenas es uno de muchos emprendimientos y empresas que administra Piqué, recordemos que, por mucho tiempo, 'Cosmos', una de ellas, fue la encargada de gestionar la Copa Davis de tenis un par de años.

Ahora solo queda esperar cual es el siguiente paso del español, que sin duda no logra escaparse de los flashes y de estar en la boca de propios y extraños.