A Gerard Piqué no lo dejan tranquilo y más ahora que Shakira lanzó su nuevo tema musical

En los medios de Europa no hay día en el que no salga información relacionada con el futbolista Gerard Piqué y con Shakira, quienes a pesar de haberse separado ya hace algunos meses, aún son centro de atención de la prensa e igualmente de los seguidores con los que los dos cuentan. Uno, por el lado de su actividad deportiva, y ella, por su tema musical.

Precisamente en las últimas horas 'salió al baile' el defensor central español. Todo porque la cantante barranquillera presentó ante sus seguidores, junto a Ozuna, recientemente su canción y de inmediato, por su letra, se armó una conversación en las redes sociales, relacionada con el destinatario del mensaje.

"No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que…", dice el tema 'Monotonía', que se lanzó este jueves y que ya comienza a ser un éxito en Youtube.

Las tonadas siguen con "no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos".

Así las cosas mientras que Shakira se encuentra 'disparada' ante el estreno musical, ahora Piqué no pasa un buen momento con Barcelona, que es segundo en la tabla de la Liga de España y ya Real Madrid le sacó seis puntos de diferencia. En la Champions League, son terceros de su grupo por detrás de Inter de Italia y de Bayern Múnich. Y de esa forma, los apuntados han sido los jugadores de mayores experiencia dentro de los que dirige Xavi Hernández.

Desde que se dio la noticia, el experimentado futbolista no se ha querido pronunciar con respecto a su vida privada y ha esquivado una y otra vez ante el acoso de los periodistas, que incluso montaron en algún momento guardia en su apartamento de soltero, ubicado en un exclusivo sector de Barcelona.

Lo que sí han trascendido son las fotografías junto a Clara Chía Martí, su novia, que han sido obtenidas por los llamados paparazzi, que están atentos a sus movimientos y los captaron en una reunión social de uno de los más cercamos amigos de Piqué y recientemente junto a Milan y Sasha, los dos hijos con la colombiana, jugando en una zona verde.