“A mi hijo le dicen: ‘hay otro que es mejor que tu papá’”: Cristiano Ronaldo

El futbolista portugués de Real Madrid concedió una entrevista para el canal ‘On TV’, en la que habló de varios temas relacionados con su hijo.

“Sé que hay periodos de la infancia en los que lo va a pasar mal. Yo también tuve momentos en los que lo pasé mal cuando era niño. Soy lo que soy hoy en día porque hay que ser fuerte para lidiar con la adversidad. Por supuesto Cristiano va a vivir momentos de adversidad, hay gente que tiene envidia. Pero lo veo muy feliz, un niño feliz, a veces igual la gente le dice, ‘Tu papá no es buen jugador, hay otro que es mejor que tu papá’, pero él sabe lidiar con eso. Es un niño listo, como su padre. A menudo le digo a Cristiano: ‘Se tú mismo, se educado’. Lo más importante para mí es la educación, eso es algo que puedes controlar. Si le das una buena educación a tu hijo, buenos valores, crecerá bien”, aseguró Ronaldo.

También confesó que le gustaría que Cristiano JR. fuera futbolista. “Sé que es un gran reto, que no es fácil. Pero el será lo que quiera ser. No le voy a presionar. Empujaré un poquito para que sea futbolista (portero no, quiero que sea delantero), pero él será lo que quiera ser”.

El portugués finalizó dejando claro que tiene “una familia increíble, tengo un hijo increíble que quiere a su padre y su padre lo quiere también, está creciendo, mi madre es genial, mi hermana, mis hermanos y mis amigos”.