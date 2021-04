Actriz porno asegura que "los futbolistas quieren sexo gratis con nosotras, solo por ser famosos"

Este viernes se conocieron algunas confesiones de una famosa actriz porno húngara Shona Rivers, quien se refirió a algunos detalles relacionados con su trabajo y las experiencias que ha tenido con algunos futbolistas reconocidos en Europa, de los que sin embargo no entregó sus nombres.

"En una ocasión me contactaron y me contrataron tres jugadores de Manchester United para ser su acompañante", inició Rivers, en una entrevista en el podcast ‘Cómo ser una estrella del porno'.

Sin embargo, la mujer tuvo reparos y atacó a los jugadores. Así comentó que "ellos esperan que trabajes gratis, esperan que estemos con ellos simplemente porque son famosos, pero en realidad no quieren solo pasar el rato con nosotras. Quieren sexo gratis".

La bella mujer de 28 años también aseguró que los futbolistas tienen posturas para nada elogiables. "Solo porque tengan dinero no significa que sean generosos. Uno de los jugadores cogió 200 euros del dinero que me había pagado para comprar unas pizzas. Eso no va", finalizó Rivers, quien ocupa hoy páginas y espacios en la prensa por sus revelaciones.