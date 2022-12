Admiración y afecto: la historia del hincha de Flamengo que se tatuó el rostro de Gustavo Cuéllar

Raphael Madruga es socio e hincha del ‘Fla’, es ferviente admirador del volante ‘cafetero’, dice que es un “capo” y por eso decidió impregnar en su piel el rostro del jugador de Selección Colombia.

En la parte posterior de la pierna derecha y durante toda su vida Raphael llevará la cara de Gustavo Cuéllar, jugador colombiano que entró en los afectos de los ‘torcedores’ del Flamengo por su sacrificio y entrega en el terreno de juego.

Vive en Río de Janeiro, tiene 28 años, se casó el pasado 24 de marzo, y fuera de María Ferreira, su esposa, tiene otro amor, y es el rojinegro, el Flamengo. El particular hincha atendió en la capital carioca a GolCaracol.com y relató la historia de su tatuaje.

¿Por qué su gusto por Gustavo Cuéllar?

“Es un jugador fantástico en Flamengo. Es un futbolista de raza que se identifica perfectamente con la camiseta del club, siempre se esfuerza a la hora de vestir esta gran divisa, suda hasta la última gota de sudor, así como decimos acá en Brasil”.

¿Cuándo se hizo el tatuaje?

“Me tatué el pasado mes de mayo, tiene tres meses esta obra de arte hecha por Gustavo Gomes, un tatuador muy famoso en Río, quien también ha tatuado a futbolistas del Flamengo”.

¿Ha tenido contacto con Gustavo Cuéllar, cumplió su sueño de conocerlo?

“Sí. Después de que me tatué, él vio la foto en Instagram, me siguió y después de eso hablamos para conocernos. Cuando nos vimos también estaba mi esposa. Él fue una persona amable y bacana. Quedé más encantado de él luego del encuentro por cómo me trató”

¿Qué le gusto de la personalidad del colombiano?

“Ser una gran persona. Además, me regaló su camiseta autografiada y también tenía mi nombre. Fui muy feliz, fue un día fantástico para mí”.

¿Qué opinan sus amigos del tatuaje?

“Mis verdaderos amigos me apoyaron, no me criticaron, ellos también son fans de Cuéllar. Muchos me critican, pero no son amigos, son apenas conocidos”.

¿Y su esposa qué le dijo?

“Ella fue la primera en apoyarme, ella y mi familia siempre me dieron su apoyo. Ellos saben que soy muy fan del colombiano”.

¿Cuál es su pensamiento ante una posible salida de Cuéllar de Flamengo?

“Es una gran oportunidad si él se va para Italia o para Arabia Saudita. Pero, independientemente si continúa o no en Flamengo, siempre lo seguiré apoyando en su camino en el fútbol”.

Ósea que en Copa América ¿apoyó a Colombia?

“Sí, mucho. Alenté mucho a Colombia. Fue una pena que no ganaran la Copa. Creo que apoyé más a Colombia, que a Brasil”.

