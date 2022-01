Alexis Mac Allister y su anécdota por parecerse, físicamente, a Lionel Messi: el '10' lo defendió

Alexis Mac Allister es uno de los jugadores argentinos que se encuentra en la élite; el futbolista de Brighton, que llegó a Inglaterra después de cerrar un gran año con Boca Juniors, contó una anécdota que vivió con Lionel Messi como protagonista.

Cabe resaltar que el 'gaucho' es realmente muy parecido al jugador de PSG, razón por la que algunos lo han llevado a confundirlo con el 7 veces ganador del balón de oro.

Publicidad

El exjugador de Argentinos Juniors, afirmó para el diario 'The Athletic' que cuando recibió su primera convocatoria a la selección Argentina en el 2019, muchos de sus compañeros, debido a su color de cabello y barba, el cual es muy similar al de 'Leo', lo llamaron 'Colo', una especie de apodo a los pelirrojos en el sur del continente y que, particularmente, no era de su agrado.

Al conocer la situación, el '30' del cuadro parisino se dirigió a todos sus compañeros y les manifestó que no lo llamaran de esa manera al joven jugador para ese entonces, situación que Mac Allister recuerda con gran afecto.

Publicidad

"A él no le gusta que no lo llamen 'Colo', así que no lo hagan" habría dicho el capitán del seleccionado 'albiceleste' en defensa del futbolista de Boca Juniors en aquel momento.

El hijo del también legendario futbolista argentino, Carlos Mac Allister, no fue convocado por Liones Scaloni para esta doble fecha de eliminatorias y se prepara para visitar a Tottenham el próximo sábado en juego válido por la cuarta ronda de la FA Cup.