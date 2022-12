Alfredo Morelos quiere ser del ‘combo’ de Carlos Queiroz: “Trabajo para ir a la Copa América”

El delantero de Rangers habló desde Escocia con GolCaracol.com. Se refirió a la visita del entrenador de la Selección Colombia al Viejo Continente y, con mucha ilusión, señaló que espera estar en la lista que irá a Brasil.

Alfredo Morelos sabe que está atravesando por un gran momento. Goleador en la Liga de Escocia, con 16 tantos, es el referente en Rangers, el equipo que dirige el emblemático Steven Gerard, y quien le pidió que se quedará para esta temporada luego de varias ofertas que recibió.

“Tuve propuestas de Italia, España, Francia e Inglaterra, pero él me dijo que me quedará y quiero aprovechar la oportunidad para seguir creciendo bajo la conducción de una leyenda como Gerard”, le aseguró el nacido en Cereté (Córdoba) hace 22 años a GolCaracol.com.

Por todo esto, Morelos espera, con ilusión, que su gran presente se vea reflejado en una convocatoria con la Selección Colombia. Con la ‘tricolor’ ya disputó minutos, 13 en total, en el pasado duelo de preparación contra Venezuela, bajo la conducción interina de Arturo Reyes.

¿Se ilusiona con ser del ‘combo’ de Carlos Queiroz?

“La meta principal es estar con la Selección. Se viene la Copa América, para eso trabajo, terminar de hacer las cosas bien con Rangers y esperar en verano si se da una salida”.

Queiroz estuvo en Escocia, ¿habló con él?

“Todavía no he tenido comunicación con él, no sé si estará acá. Esperemos a ver si no podemos comunicar con el cuerpo técnico. Hasta el momento no se sabe nada”.

¿Qué referencias tiene del entrenador portugués?

“Muchas referencias buenas. Estuvo en el Mundial y ha dirigidos equipos interesantes, sabe mucho de fútbol, es buena persona y buen entrenador. Con la expectativa de que podamos trabajar pronto con él. Demostrarle que se está pasando por un buen momento”.

¿Con qué jugador de la Selección sigue en contacto?

“Habló mucho con Wilmar Barrios y con Carlos Bacca”.

Está dura la competencia para ustedes los delanteros…

“Hay mucho nivel, compañeros que también la están rompiendo. Esperemos que la oportunidad se me dé y aprovecharla al máximo”.

¿Qué delanteros llevaría a la Copa América de Brasil?

“Es que tenemos muy buenas posibilidades. Me incluyo ahí, con Duván Zapata, Falcao, Bacca y entre Muriel y Borja no sabría cuál elegir”.

