Alisha Lehmann, la bella jugadora suiza que se 'quejó' de sus seguidores en las redes sociales

En el último tiempo, en el mundo del fútbol ha resonado el nombre de Alisha Lehmann, jugadora del Aston Villa, que ha cautivado por su talento y también por su belleza. Por eso, sus redes sociales se han inundado de millones de seguidores, sin embargo, ella parece estar no muy contenta con eso.

La futbolista suiza se pronunció en una entrevista y dejó en claro que no se siente bien por la percepción que están teniendo las personas sobre ella. “Muchas personas solo ven lo que pongo en redes, pero no realmente cómo juego al fútbol. Eso me decepciona, porque trabajo muy duro todos los días. Entreno para ser la mejor futbolista que pueda ser”, sentenció de manera contundente.

La jugadora 'villana' no solo descargó dicha frustración pues también hablo sobre todos los roles que muestra y desempeña en sus redes sociales: “Quiero decirles que una puede ser lo que quiera y al mismo tiempo jugar al fútbol: usar maquillaje, hacerte las uñas, hacerte las pestañas, e igual jugar al fútbol. No es que hay que elegir una cosa o la otra”.

Cabe resaltar que la jugadora tiene que lidiar con más de 12 millones de seguidores en la red social Instagram y por eso se ha sentido agobiada y dolida por los comentarios y señalamientos de muchos de ellos.

Y es que son varias razones por las cuales Lehmann ha sido el centro de varias portada en el mundo. El año pasado rompió su relación con Douglas Luiz, brasileño que también milita en el Aston Villa (masculino). La pareja que se conoció en Birmingham, dividieron caminos luego de un año juntos.

Por otro lado, la jugadora también se hizo muy conocida dentro de la cancha por su particular celebración. La suiza festeja sus anotaciones al estilo de Cristiano Ronaldo, acción que ha llamado la atención de los aficionados y amantes de la pelota.