América de Cali recuerda la alegría de 'Junior Jein' y le dedica unas palabras tras su fallecimiento

Luego de conocerse que el cantante 'Junior Jein' fue asesinado, el pasado 13 de junio, América de Cali y varias personas vinculadas al fútbol colombiano dedicaron unas cuantas palabras al artista, a través de sus redes sociales. Recordemos que 'Junior Jein', de 38 años, era confeso hincha del equipo 'escarlata'. De hecho, le compuso varias canciones.

"Con una sonrisa en tu rostro, así te recordará siempre la hinchada americana. Expresamos nuestra solidaridad y más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento. Descansa en paz 'Caballo'", fue la dedicatoria del club vallecaucano.

"Me parte el corazón tu partida Cabaio. Gracias por tantas enseñanzas y por ese Don de gente tan maravilloso. Arquerazo, como me decías eeyyy mi beja, siempre tenés que mirar para el frente. Manito vamos a hacela'. Abrazo para toda la familia esposa, hijos, amigos y todos su fanáticos vuela alto", fue el mensaje de Carlos Bejarano, guardameta de Águilas Doradas.

"Compartí muchas veces con Junior Jein y es un tipo humilde, con una energía muy linda, con una familia hermosa, un gran tipo. Realmente muy triste. Descansa en paz Caballo. Fuerza a su familia y conocidos", publicó Alexis Viera, exarquero del América de Cali.

"Dios mío no puede ser que te llevaste un gran ser humano que su música nos daba esos mensajes de esperanza siempre tu sonrisa seguirá aquí con nosotros. Adiós caballo JUNIORJEIN", escribió Nelson Ramos, guardameta del Boca Juniors de Cali.

"R.I.P. Admirable ser humano y profesional más que un amigo un hermano que la humildad desbordante junior!!!! Siempre que hablábamos nuestra energía fue similar duele saber y que hoy ya no estás no creo la noticia me llego y pensé que era un simulacro de el video pero me levanto y me encuentro con un hecho terrible. Hermano, descansa en paz", fueron las palabras de Miguel Solís, arquero.

"Que triste noticia nos arropa en este momento fueron muchos momentos de felicidad el que nos diste! Te vamos a extrañar cabaio rey y señor del Pacífico colombiano paz es tu tumba y fuerza para todos tus seres queridos 'Junior Jein'", publicó Duvier Riascos, delantero.

Luego del asesinato de 'Junior Jein', las autoridades detuvieron a dos personas que, al parecer, fueron las autoras del ataque que dejó también un herido. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León, dio información sobre lo ocurrido.

"En el sector de El Templete (...) sucede el asesinato de Junior Jein, un cantante de 'salsa choke' de la ciudad. Fue asesinado con arma de fuego y gracias a la reacción policial se logra la captura de los dos sujetos que propinaron la muerte del cantante", sentenció.