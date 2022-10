Ana María Markovic, la croata que es considerada "la jugadora más bella del mundo"

La jugadora croata Ana María Markovic ha sido destacada por algunos medios como la futbolista más hermosa del mundo. Sin embargo, la futbolista que juega en la Superliga Femenina de Suiza, con el Grasshopper, ha confesado que si bien le agrada el rotulo por su belleza, prefiere que la destaquen por sus condiciones en el terreno de juego e incluso mostró su disconformidad con aquellas publicaciones donde además de elogiar su belleza, la mencionan como "sexy".

En una entrevista dada al 20.min de Alemania, Markovic comentó: "Me gustaron los artículos que me llamaban la futbolista más bella o una de las más bellas porque me alegra saber que piensan que soy hermosa". Además expreso que luego de su convocatoria a la selección nacional Femenina de Croacia por sus grandes actuaciones, en 2021, tuvo algunos inconvenientes con la prensa en los entrenamientos.

"Cuando estaba con la selección, unos 25 periodistas de repente quisieron entrevistarme en el hotel del equipo. Entonces intervino la asociación de fútbol nacional para que pudiera concentrarme en el fútbol", reveló la jugadora al citado medio.

La futbolista también señaló que estuvo en varios medios de países europeos, que ayudaron a crecer su fama: "Estuve en todos los medios de Serbia, Croacia y Bosnia; ahora también en Austria y Grecia".

Markovic, que tiene 22 años, nacida el 9 de noviembre de 1999 en Zollikon, una pequeña ciudad de Suiza, de no más de 12 mil habitantes, también dijo que luego de empezar a tener fama en algunos medios y revistas, empezaron los inconvenientes con artículos que se referían a ella como " futbolista sexy": "Eso no me gusto, en especial por mi familia. Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre las demás personas. Sobre todo si lo haces sobre personas que no conoces".

Además, añadió los problemas personales que le trajeron dichos medios: "Después de eso, muchas personas me escribieron haciéndose pasar por gerentes, y sé exactamente lo que quieren de mí. Nunca me han visto jugar al fútbol y solo miran para afuera. Creo que es una gran lástima. Creo que la gente así debería averiguar más de antemano y ver qué puedo hacer en términos de fútbol. Mucha gente me dio la sensación de que era bonita y que solo por eso podían hacer algo conmigo en las redes sociales y querían ganar dinero con eso", reveló en la entrevista con el portal germano.

Actualmente la joven futbolista tiene en su cuenta oficial de Instagram @anamxrkovic un millón de seguidores, además, allí ha posteado otra de sus nuevas actividades: el modelaje. De hecho, en algunas publicaciones se puede ver que hace colaboraciones con 'Moloko Schweiz' una famosa bebida de Suiza.