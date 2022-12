Andreina Fiallo, la ex de Fredy Guarín, insultada con palabras de grueso calibre en Instagram

En su cuenta, la bella mujer dejó un mensaje en el que denuncia a un usuario que le escribió un mensaje, en el que nombra a Sara Uribe, la actual pareja del futbolista nacido en Puerto Boyacá.

"Los invito a denunciar esta cuenta. No es la primera vez que me escribe y me insulta, pero ¿mandarme amenazas por payasadas de los demás. Ahí les dejo esta deplorable persona que no vive por estar jodiéndome la vida a mí", escribió Andreina Fiallo, en sus historia en Instagram.

Fiallo es la exesposa de Fredy Guarín y la madre de dos hijos del futbolista colombiano.

En el mensaje que denuncia la bella mujer, el 'agresor' utiliza palabras de grueso calibre y nombra a Sara Uribe, la actual pareja del otrora hombre de Selección Colombia.

