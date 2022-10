Andrés Llinás y la nueva faceta que muestra más allá de los terrenos de juego

En las últimas semanas, el nombre de Andrés Llinás ha estado en la lupa del fútbol de nuestro país por las excelentes condiciones que demostrado dentro del terreno juego. El defensor es una de las joyas de Millonarios y recientemente fue convocado por la Selección Colombia. No obstante, el jugador ha dejado ver en redes sociales su faceta como modelo de algunas marcas.

Desde principios de septiembre, el jugador de 25 años ha mostrado en la red social de Instagram ese vaivén entre el fútbol y el modelaje. Llinás es la imagen principal de la línea masculina de MNG, demostrando que desenvuelve muy bien no solo en las canchas, sino también en las pasarelas y los estudios fotográficos.

Este año ha sido el de la consolidación para el defensor bogotano, ya que registra 40 partidos disputados y un gol con la camiseta 'albiazul'. El pasado 15 de septiembre fue convocado por el director técnico Néstor Lorenzo para los dos partidos preparatorios de la Selección Colombia frente a Guatemala y México.

Llinás ya había debutado en enero frente a Honduras, jugando los últimos 11 minutos del partido, sin embargo, esta vez se estrenó como titular contra los guatemaltecos. Se le vio seguro, con confianza y terminó disputando todo el partido.

La carrera de Andrés Llinás

El defensor dio sus primeros pasos en el fútbol en la escuela de Mario Vanemerak y recaló a los nueve años en las divisiones inferiores de Millonarios. Gracias a su buen desempeño paso por las categorías sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y sub 20.

Estando en las juveniles, en un partido preparatorio, al Real Madrid le interesó y lo llevó a España a los 14 años para jugar en la categoría C. A los 16 años también tuvo un breve paso por el Hellas Verona de la Serie A de Italia. Regresó a nuestro país y debutó en 2015 con la camiseta de Millonarios en un partido válido por Copa Colombia. Llinás ingresó desde el banco relevando a un histórico como Fabián Vargas.

Los siguientes tres años no hizo parte de la plantilla principal y en 2018 jugó 8 partidos con el Valledupar. Retornó a la capital y poco a poco se fue ganando un puesto: en 2020 solo tuvo seis presencias, en el 2021 registró 41 partidos disputados y en lo que va del 2022 suma 40 juegos. De esta manera, el canterano se ha ganado el amor de la hinchada 'albiazul.