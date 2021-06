Arrepentida de haberle hecho caso: Shakira señaló a la mamá de Piqué por un mal consejo

Si de orgullo colombiano se trata, el nombre de Shakira tiene que estar en ese listado. Durante años, con su música, talento y carisma, se ha convertido en una de las artistas más influyentes del mundo.

Basta con recordar varios de sus logros, entre los que resalta el más reciente, al ser la portada de la prestigiosa revista Vogue México, donde habló de diversos temas.

Eso sí, uno de los que más llamó la atención fue el repaso que hizo por sus 'looks' más arriesgados, a lo largo de su carrera. Y es que la barranquillera ha tenido diversos cortes de cabello.

En medio de esos recuerdos y mientras analizaba uno a uno esos estilos, que ostentó en 2012 y del que parece no sentirse muy orgullosa, le dedicó unas palabras a su suegra.

"Uy, qué mal. Qué mal corte de pelo. Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: ‘Ay, por qué no te cortas el pelo, que lo tienes muy maltratado’. El peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir tus consejos estéticos", afirmó.

Lo cierto es que, Vogue no dudó un segundo en catalogarla “como una de las latinas más icónicas en la industria musical, evolucionando, siendo fiel a ella misma, reinventándose y siempre mirando mirar a sus raíces mientras logra grandes proezas, evocando así, su propia bandera de libertad".

Recordemos que la barranquillera sostiene una relación con Gerard Piqué, defensa del Fútbol Club Barcelona, desde hace más de 10 años. Además, tienen dos hijos, Milan y Sasha.