Así negaron al 'Kun' Agüero, en Argentina: “Está buenísimo aclarar que no somos novios”

El goleador del Manchester City participó en un video junto a la cantante y modelo argentina y se especuló con que tendrían un romance desde hace un mes, aproximadamente.

Sergio 'el Kun' Agüero es un personaje mediático en su país y por su fama no solamente aparece en espacios deportivos, sino que también le dedican tiempo en programas dedicados a la farándula.

Así las cosas, a Agüero lo vienen relacionando sentimentalmente con Tini Stoessel, modelo y cantante argentina, a quien acompañó recientemente en en video.



“Con ella hablábamos hace tiempo y me escribió para que hagamos el video", reveló el futbolista respecto de cómo comenzó el vínculo con Tini.https://t.co/RclpIUaHCv — Radio Mitre ✋🏽🧼🤚🏽 (@radiomitre) May 9, 2019

“Está buenísimo aclarar que no somos novios”, dijo ella en una nota con 'Mitre'.

Mientras tanto el goleador del Manchester City comentó que "porque teníamos buena onda y dije ‘sí, no hay problema’. Primero me pasó la música y ahí dije que sí. Me hablo con muchas chicas que cantan, pero nunca me dijeron nada. Cuando Tini me escribió para ir a su video, dije que sí porque me gustó".

Cabe señalar que en el pasado, Sergio Agüero tuvo una relación con otra artista llamada Karina 'La Princesita' y estuvo de novio con Gianinna Maradona, hija del astro histórico del fútbol argentino.