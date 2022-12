'Barbie': así le dicen en Brasil a la novia sueca del argentino Maxi López

Maxi fue protagonista en el pasado, del escándalo en el que Wanda Nara, su ex, lo dejó por haberse involucrado sentimentalmente con Mauro Icardi, figura de Inter de Italia.

"La novia sueca de Maxi se diferenció de las botineras y reveló que ni siquiera estaba al tanto de que era futbolista cuando lo conoció en Milán. Y contó con qué los cargan los hinchas del Vasco cuando el delantero sale a la cancha".

Así comenzó una nota este sábado el diario 'Olé', en la que la protagonista fue Daniela Christiansson, la bella modelo sueca que cautivó al argentino Maxi López, quien en la actualidad juega en Vasco da Gama, de Brasil.

Christiansson habló con la prensa brasileña y se diferenció de otro tipo de mujeres que persiguen a los futbolistas por su fama, reconocimiento y dinero.

"No me pregunten mucho sobre fútbol, no domino el asunto. Ni sabía quién era Maxi López cuando nos conocimos hace cinco años en Milán. Al principio pensé que sólo le gustaba divertirse con los amigos. Después, entendí la historia. Estaba ante un atleta de verdad", indicó la sueca.

