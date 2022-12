Camilo Zúñiga: "Armero es sonámbulo y un día en Nápoles, se salió desnudo al balcón"

En Instagram live con GolCaracol.com de este lunes, el exfutbolista antioqueño habló de los curiosos momentos con el tumaqueño, con el que compartió en Nápoles, de Italia.

Camilo Zúñiga se mostró abierto y sincero en una transmisión en vivo con Golcaracol.com y así en medio de risas dejó varias confesiones, una de ellas relacionada con Pablo Armero, con quien compartió tanto en selecciones Colombia y también en Nápoles.

"Armero cuando llegó a Nápoles, el técnico me dijo: "Zuno, así me decía; Armero no va a dormir contigo. Él va para donde el capitán (Marek Hamšík)". Al otro día, en el comedor yo veía a Hamšík haciendo caras, cuando terminamos, le pregunté qué pasó. Y me dijo: "yo no aguanto más a Armero, anoche estaba gritando". No duermo más con este señor. Y es que Armero se levanta dormido", dijo el exjugador de Nacional.

Tras ese episodio con el eslovaco, la decisión en las huestes napolitanas no fue otra que juntar en las concentraciones al tumaqueño con el nacido en Chigorodó. Y siguieron las risas y los cuentos de Zúñiga.

"Me lo mandaron a mí, ¡ay juemadre!. En una concentración una noche Armero se me levanta, le pega puños a una pared, estaba desnudo, era invierno, se me va al balcón. Yo me le fui cerquita, lo dejé que pasara...Eso era una risa", finalizó Camilo Zúñiga, en uno de los apartados de la charla.

