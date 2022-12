Carlos 'el Pibe' Valderrama, a la cama: sus confesiones sexuales y su amor platónico

Un referente del fútbol suramericano y mundial es Carlos 'el Pibe' Valderrama, quien por estos días ha sido receptivo ante las invitaciones a estar en entrevistas de medios locales e internacionales.

Desde el jueves ronda una entrevista sincera y abierta del 'Pibe' Valderrama con el medio argentino 'TyC Sports', en la que aparte de tocar temas netamente futbolísticos, también fue más allá, en una serie de preguntas directas para respuesta rápidas, hizo confesiones íntimas.

Lo primero que dijo el samario y fue reiterativo en la mujer que le mueve el piso y que lo tiene loco desde hace años. “La actriz que más me gusta, es Elvira Redondo; la cantante que más me gusta es Elvira Redondo; la mujer que más me gusta, es Elvira Redondo”, dijo el 'Mono'.

Carlos Valderrama también se refirió a las veces en las tiene sexo en la semana, cuál ha sido su mejor faena y otros detalles más.

"Yo le pegó de mañana y de noche". "Cuando el man manda el mensaje". "El récord hay que preguntarle a mi mujer". Así respondió el eterno '10' de la Selección Colombia, en medio de una buena onda y dejando escapar sonrisas ante los comentarios e insinuaciones de los periodistas argentinos.