'Chucky' Lozano y una tentadora propuesta de una modelo de 'Only Fans': "¿Podríamos hacer un trío?"

La figura mexicana de Nápoles , Hirving Rodrigo Bahena, más conocido como el ‘Chucky’ Lozano, fue involucrado en unas declaraciones de la estrella mexicana de Only Fans, Jessica Sodi.

El extremo del conjunto italiano es noticia por sus actuaciones dentro del terreno de juego, previo a lo que será la Copa del Mundo 2022, además de su vida extralaboral. En horas de la mañana de este miércoles, el diario ‘Corriere dello Sport’ informó sobre una propuesta de Jessica; una modelo reconocida desde hace unos meses, en Only Fans; al jugador de Nápoles.

El ‘Only fans’ es una plataforma social que ha tomado mucha fuerza e impacto desde hace unos años, con una gran variedad de contenidos eróticos y una millonaria cantidad de suscriptores por todo el mundo.

Elías Kier Joffe, conocido como “Elo Podcast”, es un argentino reconocido por sus entrevistas con alto contenido sexual. Y según el informe del medio italiano, que la modelo mexicana, Sodi, fue parte de esos espacios y expresó abiertamente sus deseos con el jugador de la selección ‘manita’, Lozano.

"¿Está casado? No me importa demasiado, también podríamos hacer algo como un trío. Lo haría sudar como en un partido de fútbol ", afirmó la estrella de Only Fans, respecto al estado civil de Hirving y sus intenciones con él.

OnlyFans: Jessica Sodi lanza tremenda propuesta indecorosa al "Chucky" Lozano



VIDEO: https://t.co/Bm3J6n1tAM pic.twitter.com/5bzk53tqaW — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 30, 2022

Cabe resaltar que el mexicano de 27 años, está casado desde 2014 con Ana Obregón, con quien tuvo a los hijos Daniela y Rodrigo.

El Chucky Lozano en Napoli

El jugador, de 27 años, llegó a territorio italiano en la temporada 2019/20, luego de proceder del PSV de Holanda.

Actualmente ha disputado 99 juegos por Serie A, desde su llegada hasta la presente temporada, donde ha marcado 22 anotaciones y 10 asistencias; en la campaña actual lleva 2 goles y 1 pase gol.

En materia de Champions League, ha conseguido solo 2 anotaciones en 12 partidos con la camiseta del histórico equipo italiano, donde militó y marcó un antes y después el ya fallecido, Diego Armando Maradona.

Hirving Lozano con la Selección de México

En la Selección de México, el jugador ha completado los 31 juegos oficiales, entre Eliminatorias hacia Rusia 2018 y Qatar 2022, Copa Oro 2021, Mundial Rusia 2018, Copa Confederaciones 2017 y Copa América 2016.

Hasta el momento lleva 7 anotaciones, pero espera aumentar su cuenta y aportar positivamente en la ofensiva mexicana, para conseguir la conquista mundial en el certamen orbital que iniciará el próximo 20 de noviembre

La Selección ‘manita’ está ubicada en el Grupo C con la Polonia de Robert Lewandowski, la Argentina de Lionel Messi y Arabia Saudita.