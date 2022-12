Cindy Álvarez, esposa de Mateus Uribe: emprendedora y queriendo lograr cosas por las mujeres

La cónyuge del futbolista colombiano habló con GolCaracol.com sobre sus proyectos y su aparición constante en las redes sociales, en donde tiene admiradores y detractores.

Cindy Álvarez García no solamente quiere tener el rótulo de la esposa de Mateus Uribe. Ella quiere conseguir sus propios logros y con una idea que llegó de una crisis que tuvo, decidió crear su propia marca.

La antioqueña charló con GolCaracol.com y contó de los proyectos de emprendimiento que tiene andando desde hace ya un tiempo y que tienen su sello personal.

Cuénteme un poco de su faceta como empresaria...

“Toda la vida he sido muy emprendedora, he tenido varios negocios, pero al viajar a vivir a México dejé mucho todo este tipo de cosas, pero en una crisis que tuve en un momento de mi vida, decidí volver a comenzar y de ahí salió la idea de mi empresa que lleva mi nombre. Nos dedicamos a hacer ropa íntima y productos estéticos con aromaterapia, pero más que productos y prendas lo que quiero con mi marca es generarle esa seguridad de su sensualidad, poder ayudar a otras mujeres a lograr lo que yo he logrado”.

¿Cuánto tiempo lleva con su marca?

“Llevo seis meses, pero realmente cada día crece más, está más posicionada, y me gusta que no es solo un producto, sino que es un estilo de vida, eso es lo más importante para mí, lograr que las mujeres logren eso. Mis productos son para cualquiera, esto no tiene un rango de edad, es para todo tipo de mujer, no quiero excluir a nadie".

¿Recibe muchas críticas o comentarios negativos en sus redes sociales?

“Muchas mujeres y hombres se escandalizan por mis fotos, porque son muy sensuales, muy atrevidas, porque a veces escribo cosas muy pasadas y antes yo me agobiaba con eso, porque era yo y todos me criticaban, pero llevo seis meses donde dije que no importaba, que no podía esconder mi esencia, porque tengo que dejar de ser yo, no tengo porque esconder mi sensualidad, ni tener miedo”.

