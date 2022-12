Claudio Caniggia negó adicción a la cocaína y aseguró que nunca ha golpeado a una mujer

'El Pájaro', quien jugó en selecciones Argentina, River Plate y Boca Juniors, en Roma y Atalanta, de Italia; y Rangers, de Escocia; entre otros, se defendió de las acusaciones de la madre de sus hijos.

La argentina Mariana Nannis señaló y denunció hace ya varias semanas al exfutbolista Claudio Paul Caniggia

por violencia de género y también por su adicción a la cocaína.

Y en las últimas horas, el argentino salió al paso de esas declaraciones de la que es la madre de sus dos hijos.

"Con algunos audios me escucharon en la prensa, pero no soy amante de este tipo de cosas. Los problemas se tienen que solucionar de otra manera”, dijo 'el Pájaro' a medios argentinos.

"Estoy separado hace dos años. Nos vimos 75 días, y esos 75 días fueron hace un año y tres meses atrás. No tengo ninguna duda que es algo condenable. Entonces ok, demostrémoslo en la Justicia, como debe ser, con evidencias, pruebas, historiales clínicos, que no va a haber ninguna prueba jamás porque nunca cometí violencia de genero ni contra ella, ni otra mujer”, prosiguió Caniggia.

El otrora delantero de la Selección Argentina también abordó lo manifestado por Nannis en cuanto a su consumo de drogas.

“Fui a evaluarme psicológicamente y físicamente, hice todas las pruebas que la ley requiere. Fui el miércoles y jueves pasado. Tengo los resultados. El resultado es que no tengo ningún tipo de problemas, ninguno”, finalizó Claudio Caniggia.