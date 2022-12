Con mucho orgullo, Diego Maradona anunció el matrimonio de su hija Dalma

El mítico exfutbolista argentino anunció este viernes por la red social Instagram el casamiento de su hija mayor, sin darle tiempo a la propia protagonista a dar la noticia.

"Había una vez un joven llamado Andrés Caldarelli, que llamó al padre de su novia para pedirle la mano. Caballeros como mi yerno, no existen más. Estoy muy feliz y orgulloso de contarles que se casa mi hija Dalma Maradona", escribió en la red social.

Junto al texto, publicó una foto de él muy joven con una pequeña Dalma de uno o dos años de edad en sus brazos.

En cinco horas el posteo tenía casi 27.500 'me gusta' y 330 comentarios.

¡Poco después, la propia Dalma tuiteó “Me voy a casar con el amor de mi vida y no doy más de felicidad!", pero no sin reprocharle antes a su padre no haber esperado para la revelación.

"Le contás algo a tu papá y le decís NO DIGAS NADA..." escribió Dalma reproduciendo la foto publicada dos horas antes por su famoso padre, con el que se ha enojado y reconciliado más de una vez.

Dalma, de 30 años, es la hija mayor del ídolo deportivo argentino, del matrimonio con su exesposa Claudia Villafañe, quienes también son padres de Gianinna.

Más allá de su famoso familiar, Dalma es una talentosa actriz que debutó a los 9 años en una tira de televisión y actuó en numerosas obras de teatro. También participó de películas como La Rabia, de Albertina Carri, y Fermín, de Hernán Findling, entre otras.

En el marco de una tormentosa vida sentimental, Maradona, 56 años, es padre además de Diego Junior, nacido en 1989 de una relación extramatrimonial; Jana, de 21 años, y Diego Fernando, de 4. Es también abuelo de Benjamín, hijo de Giannina y del futbolista Sergio Agüero, del que ya está separada.