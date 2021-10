En el día del debut de James Rodríguez con la camiseta de Al-Rayyan, quien también se robó las miradas fue Pilar Rubio, su madre. Todo tras un logró que alcanzó.

"La coroné. Esta lomita era un reto para mí y, hoy, lo logré. Trabajo y constancia, el que quiere puede", escribió a través de su cuenta oficial de Instagram.

Los comentarios y 'me gusta' no se hicieron esperar. Y es que no parecía nada fácil que conseguir ese reto en bicicleta, por un impresionante ascenso.