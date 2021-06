Con todo el 'sabor' que lo caracteriza: "O Segredo do Feijão", la nueva canción de Ronaldinho

Así como en la cancha, Ronaldinho siempre transmitió alegría, ahora lo hace afuera de ella. En las últimas horas y en su cuenta oficial de Instagram, dio a conocer su nueva canción, donde está acompañado por grandes cantantes de su país, a quienes les agradeció por su participación.

"La buena samba no tiene ningún secreto...Acabo de publicar, en mi canal de YouTube, el video "O Segredo do Feijão", de mi autoría. Ederson Melão, Leleo Do Banjo, Alex Nunes y para darle más sabor, Xande de Pilares, nos dio el honor de cantar con nosotros", escribió en sus redes sociales.

Recordemos que, el mes pasado, Ronaldinho lanzó un clip con MC Hariel, MC Lele JP y Massaru. La composición forma parte del proyecto "Tropa do Bruxo", que tiene más canciones en las que el jugador estuvo presente.