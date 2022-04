Confesión de la novia de Militao: "Hay presión en la relación, por la diferencia del color de piel"

La youtuber e influenciadora, Karoline Lima, es la novia de Eder Militao, futbolista del registro del Real Madrid . Y en las últimas horas, ella ha contestado interrogantes de sus seguidores en Instagram y dejó en evidencia algunos prejuicios que ha encontrado al sostener una relación sentimental con el zaguero central brasileño.

Una de las preguntas fue ¿hay alguna parte difícil en estar en una relación con un jugador de fútbol?. De inmediato, la rubia contestó que "muchos juicios. En realidad, si no quieres mucho, mucho, mucho a la persona, es muy difícil. Es mucha presión, sobre todo si hay diferencia en el color de piel. La sociedad está podrida".

Publicidad

Pero Lima no se quedó ahí y siguió: "Me dicen cosas que sé que no dirían si yo tuviese una relación con un chico de cara blanquita, rubio y ojos claros. Lo sé porque ya me ha pasado y es realmente loca la diferencia".

La brasileña se mostró sincera al máximo y dejó en evidencia su malestar por algunas situaciones vividas en redes sociales. "Es como decir que el amor no fuese lo suficiente. Y es como decir que ser una persona que me ama y me hace bien tampoco es bastante. Es realmente triste ver hasta que punto llega", finalizó.

Publicidad

¿Quién es Eder Militao?

Eder Militao tiene 24 años. Su carrera deportiva registra pasos por clubes como Sao Paulo, de su país, en el que debutó en el año 2016. Su salto al fútbol internacional se dio en el Porto, a donde llegó en 2019 y desde 2020 pasó al Real Madrid. Además de eso es integrante de la Selección Brasil.