Crearon cuenta de Instagram para criticar a la novia de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, novia del delantero del Real Madrid, ha sido víctima de discriminación en la red social de parte de algunos aficionados a quienes, al parecer, no les cae bien la joven española.

Con la intención de lanzar críticas a Georgina, se creó en Instagram una cuenta llamada ‘Anti Georginagio’, la cual tiene en su perfil el siguiente mensaje: “sígueme solo si odias a Georgina, si no, no me sigas”.

Publicidad

La cuenta ya posee más de 300 seguidores y busca resaltar el lado feo de la Georgina, con insólitas comparaciones y comentarios ofensivos.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son pareja desde diciembre de 2016 y desde entonces han tratado de mantenerse lejos de los medios de comunicación.

Estas son algunas de las publicaciones de la cuenta:

Publicidad