Cristiano Ronaldo, ni cocina, ni arreglos locativos...: Georgina Rodríguez le tiene todo al día

Georgina Rodríguez concedió una entrevista en la que contó detalles de cómo son los comportamientos de Cristiano Ronaldo, figura del Juventus, de puertas de su hogar para adentro. Y la modelo dejó en claro que ella se encarga de tener y coordinar todo en su casa, con tal de que solamente CR7 se dedique a entrenar, jugar y a cuidarse para estar listo para todas las competiciones.

“Él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef y yo a veces cocino”, contó Georgina en una entrevista para la revista italiana 'Sportweek'.

Además, ella agregó que ”...y cambiar una bombilla de luz en nuestra casa es imposible, tenemos techos tan altos. Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿cambiarías una bombilla a casi 20 pies del suelo?. Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien. Me gusta cuidar mi hogar y mi familia“.

Georgina Rodríguez no cerró la puerta a la posibilidad de tener otro hijo junto al futbolista portugués. Así finalizó indicando que “nos encantaría volver a ser padres. Pero deja que suceda cuando suceda. Cada día con Cris es un regalo. Estamos muy felices”.

