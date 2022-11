Cristiano Ronaldo recibió un obsequió muy colombiano: un hincha le regaló una mochila wayyu

Cristiano Ronaldo es uno de los referentes del fútbol mundial, un jugador que a cada cancha que va es sensación no sólo por lo que representa dentro del balompié, sino porque muchos pequeños sueñan con ser como él y llegar a la élite. Muchos quieren tenerlo de cerca o verlo jugar en vivo y en directo; un joven colombiano pudo cumplirlo y además le dio un obsequio al futbolista del Manchester United que quedará para la historia y también para su memoria.

Se trata del joven Sebastián Díaz, quien asistió el día jueves anterior al partido de la Europa League que protagonizaron los 'diablos rojos' y la Real Sociedad en el estadio de Anoeta. Muy emocionado por medio de sus redes sociales, el 'cafetero' contó que viajó desde Bogotá a España para poder ver frente a frente a su mayor ídolo en el fútbol mundial: Cristiano Ronaldo.

Con verlo de lejos, le bastaba, pero lo que no esperó es que pudiera tomarse una foto con el exfutbolista del Real Madrid. El momento fue épico para Sebastián, quien terminó obsequiándole una mochila wayuu al '7'.

"Con siquiera verlo de lejos me bastaba. Los que me conocen saben cuán importante es para mí. Cuando lo vi, sentí un vacío en el pecho. No podía creer que estaba viendo al tipo con el que tantas veces había soñado", esas fueron unas palabras que escribió Díaz luego de conocer a Cristiano Ronaldo.

Pero su relato no paró ahí y precisó que cuando "lo tenía cerca me comenzaron a temblar las piernas (la rodilla milagrosamente resistió) y el corazón se puso a mil".

Después de tomarse la respectiva fotografía y desearle cuánto lo admirada, Sebastián Díaz le hizo un regalo al experimentado delantero portugués de 37 años. El orgulloso fanático le extendió a 'Cr7' una mochila wayyu bastante colorida y el lusitano la tomó de forma muy amable. El capitán de la Selección de Portugal se llevó el obsequio en su mano y luego se subió al bus con el resto del equipo del Manchester United.

Tanta fue la emoción de Sebastián Díaz que prosiguió en su relato en las plataformas digitales, que tras darle la mochila wayyu a Cristiano Ronaldo, éste "me miró y me agradeció. Eso me mató, después entré en shock; las piernas no paraban de temblar. Mi vida se siente rara después de esa foto. Se los juro. Cumplí mi sueño".

Sin duda, Sebastián se fue feliz, conoció a su ídolo, quien además se llevó un gran recuerdo de nuestro país: una mochila wayyu que ahora podrá mostrarle a su círculo más cercano.

Este es el momento en que le entrega la mochila wayyu:

Y un día conocí a mi ídolo. No me la creo se los juro pic.twitter.com/HVxqHQYyrI — Sebastián Díaz (@sebasdjaimes) November 2, 2022