Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían pasando una dura crisis

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vuelven a ser parte del centro de atención una vez más. Diversos medios afirman que la pareja más seguida del mundo está enfrentando una crisis en su relación.

Según los reportes, el futbolista portugués estaría abrumado por la actitud y el comportamiento de su pareja. Se dice que Cristiano siente que su chica ha experimentado un cambio radical en su personalidad y se ha vuelto excesivamente egocéntrica desde que se hizo famosa.

Los rumores sobre la crisis en la relación de la pareja no son nuevos. De hecho, durante la presentación de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr en enero pasado, varios videos se hicieron virales que mostraban una falta total de conexión entre la pareja.

En su documental 'Soy Georgina' pudo comentar como se conoció con el artillero y como fue que todo se fue dando poco a poco. "Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”. Cristiano también tiene recuerdos de ese momento: “Fue un momento de un click y me quedó en mi cabeza, es la pura verdad…”.

Publicidad

“Empecé a atenderle en Gucci y un día me escribió que tenía un evento que si iba a estar. Y le dije que sí que me pasaría. Me llevé todo el día pensando qué me iba a poner, cómo me iba a peinar. Cuando llegué le vi guapísimo, me acuerdo que llevaba él y yo. Brindamos con una copa de champagne y me tuve que ir a la cena de empresa. No me apetecía nada, pero me tuve que ir. Pero fue bueno porque nos dejó con las ganas”, contó Georgina.

“Él tenía muchos partidos, pasó lo de mi padre y estuve ausente y triste. Un día coincidimos en otro evento, estaba con sus amigos y su hermano. Y me dijo: ‘Gio te quieres venir a cenar y pensé ha llegado el momento’. Estaba muy ilusionada y de camino al restaurante nuestras manos se chocaron y sentí cómo si esas manos hubieran estado conmigo mucho tiempo y ya cuando nos volvimos a chocar nos las cogimos. Eran unas manos familiares, que encajaban a la perfección. Fuimos a cenar, yo me fui a casa y mi corazón… pum pum” relató la argentina.

“El momento más superespecial fue un sábado. Me moría de ganas de verle y estar con él, pero no le quería escribir. Me escribió tras el partido y, claro, no le dije que tenía todo preparado, le dije que estaba sentada en casa y que ya me iba a dormir. Me dijo: ‘¿quieres cenar?’ y le dije: ‘Vale’. Yo ya había cenado. Salí feliz con mi mochila, me recogió en casa. Llegamos a la suya. Tenía su puré, su verdura, su pollo y recené como toda señora” culminó Rodríguez.

Publicidad

Así las cosas, parece que una crisis de pareja estaría ocurriendo entre ambos debido a las recientes situaciones en las que se ha visto envuelta Georgina Rodríguez.