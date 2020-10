Cristiano y Georgina, los detalles nunca antes contados de esta historia de amor: “¡Es una bomba!”

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son de esas parejas del momento que siempre se roban las miradas de todos los reflectores del mundo. Él, uno de los mejores futbolistas del mundo; y ella, una de las modelos más reconocidas.

Y fue justamente Georgina la que reveló detalles nunca antes contados de esta historia de amor que se remonta a cuando el portugués era la máxima figura del Real Madrid , equipo con el que logró 16 títulos; entre ellos cuatro Champions League.

"Fue amor a primera vista. Nos conocimos por primera vez en una calle de Madrid cuando volvía a casa, y no tuvimos el valor de hablar entre nosotros", le dijo la nacida en Argentina a ‘Paris Match’.

La también empresaria resaltó que "poco tiempo después vino de compras a la boutique de lujo donde yo trabajaba como vendedora. El destino nos reencontró en una fiesta. Ahí es donde hablamos por primera vez. Fue un momento muy especial, a pesar del mundo que nos rodea, nos sentimos solos”.

Al final, Rodríguez no se guardó nada a la hora de señalar qué es lo mejor de estar compartiendo su vida con Cristiano Ronaldo . "Es una de las mejores personas que conozco. Él me protege y entre nosotros existe un gran vínculo. Y no puedo negar lo obvio: ¡Es una bomba! Me atrae todo de él".

