Dani Alves, al desnudo: persecución de la policía, eyaculación precoz y un curioso peinado

El lateral brasileño del Sao Paulo dijo, también, que, a sus 37 años y siendo el futbolista más laureado con 42 títulos, piensa “seguir dando guerra” en el fútbol.

Dani Alves, fiel a su estilo, no se guardó nada en una entrevista que concedió en la últimas horas y tocó varios temas futbolísticos y extra futbolísticos.

Alves, que participa en un video conduciendo, empezó diciendo que va a detenerse en una gasolinera porque cree que lo viene persiguiendo la policía.

Después se refirió a la eyaculación precoz y la importancia de que no le creen un trauma a los niños con el tema.

“La gente crea traumas a los niños con la eyaculación precoz. Cuando uno está enamorado de una persona, para qué voy a esperar tanto, déjalo fluir. Hay gente que dice que hay que aguantar dos horas, no hay que crear traumas en las personas, hay que crear cosa buenas”, le dijo el jugador al programa ‘Hoy no se sale’.

También recordó la anécdota de un peinado que lució Ronaldo durante una final de la Copa del Rey frente al Barcelona, en 2015.

“A mí no me gusta perder ni a piedra papel tijera. Me vino Rafinha y le dije: si Ronaldo se hizo ese peinado así, por qué no lo voy a hacer yo. El me dijo: ‘no tienes huevos’ y yo le dije: perdón, yo tengo huevos y lo que tú quieras, y por eso me hice ese peinado”, expresó.

Por último, a sus 37 años siendo el futbolista más laureado con 42 títulos, el exjugador de Juventus y Barcelona, entre otros, dijo que seguirá “dando guerra”.

“Yo, en el Milan, ahora sería una promesa. La edad son solo números, la guerra que voy a dar aún en el fútbol. Antes hacía 12 kilométros, pero lo inteligente es hacer 8 bien. Solo tengo claro una cosa, no voy a pasar vergüenza en un campo, cuando no me vea, lo dejaré”, concluyó.