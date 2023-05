No, gracias.

Dani Alves no la pasa bien: víctima exige que siga preso tras cuestionar su última versión La persona que acusó de violación al exfutbolista del Barcelona, Dani Alves, ha solicitado a la juez que no lo deje salir de la cárcel, porque considera que la última explicación del jugador no se ajusta a las pruebas previas.