Dani Alves recibe visita en la cárcel: Joana Sanz, su esposa, vuelve a verlo en la prisión de Brians

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, volvió a visitarlo en la prisión de Brians, en la que lleva desde el 20 de enero. Sanz fue acompañada de un amigo íntimo de Dani Alves: Bruno, quien se encontraba ese día con el brasileño en el lugar de los supuestos hechos.

Dos escoltas se encontraban también acompañando a ambos impidiendo que la modelo se acercara a los medios de comunicación que esperaban a la salida de la prisión por alguna declaración de ella. Igualmente, ella misma decidió no dar declaraciones públicas y no dejó ningún detalle de su visita.

Según 'Mundo Deportivo', "La canaria ha preferido guardar silencio y no ha dado ningún detalle sobre el encuentro." Igualmente, el programa 'Fiesta' del medio 'Telecinco' asegura que se vieron a través de un vidrio que no permitió verse de una manera más cercana y que no se trato de un 'vis a vis' dado que esta circunstancia tenía que ser pedida por el propio Dani Alves desde el pasado mes de febrero. Se dice que el brasileño no pidió dicha medida debido a que pensaba que, para estas épocas, pensaba que ya iba a poder salir de prisión.

Ahora mismo, Joana Sanz sigue concentrada en su trabajo de modelo. Se le pudo ver para la marca Lola Casademunt en la Fashion Week de Madrid hace pocos días y luego de dicho evento estuvo presente en una promoción de una marca en Dubái.

La madre de Dani Alves, Lucia Alves, también tuvo palabras con respecto a la situación y fue contundente con sus declaraciones “Sé que mi sonrisa me molestó tanto que los traidores de Judas me lo quitaron en esos cuarenta días, pero mi fe en Dios no me la podrán quitar. Sigo firme y fuerte hacia la victoria. Amigos que nunca los traicionarán si alimentan a un perro durante tres días, él se acordará de ustedes durante treinta años. Si alimentan a una persona durante treinta años, se olvidarán de ustedes en tres días” comentó.

“Mi familia, mi vida, los amo hasta el infinito. Es más allá de lo que Dios ha unido, nadie puede separar” culminó con una foto de Dani Alves acompañado de varios de sus perros.