Dani Alves y más problemas personales: la carta de separación de su actual esposa

El brasileño Dani Alves se encuentra preso en una penitenciaria de la ciudad de Barcelona, después de haber sido acusado por parte de una mujer de abuso sexual, en un bar en territorio catalán. Y en medio de tamaño problema, al lateral derecho le llegó otra noticia para nada alentadora de Joana Sanz, quien anunció en las redes sociales su separación.

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos", escribió la bella modelo en su cuenta de instagram, en una carta de su puño y letra.

"Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado", complementó Sanz, quien había visitado en contadas oportunidades al exjugador del Barcelona.

El sentido mensaje siguió y tuvo su parte más emotiva: "sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15".

Así las cosas, a Dani Alves se le siguen complicando las cosas, más allá de los terrenos de juego y en una situación que ha generado escándalo en todo el mundo.

¿Por qué Dani Alves sigue en prisión?

El tribunal considera que "concurre un elevado riesgo de fuga vinculado por una parte a la elevada pena que puede serle impuesta en la presente causa, los severos indicios de criminalidad contra el mismo y la capacidad económica abultada que le permitirían como hemos dicho abandonar España en cualquier momento", informó la justicia en un comunicado.

Para el tribunal, retirarle el pasaporte al exjugador del FC Barcelona de 39 años no le "impediría (...) salir de España por vía aérea o marítima o incluso terrestre sin documentación", prosigue el comunicado.

Si llegara a Brasil, "no sería entregado a España ni a través de órdenes internacionales de detención o extradición", prosiguió, dado que el país sudamericano no suele extraditar a sus ciudadanos.

