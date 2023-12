David Ospina y una sonrisa de 'oreja a oreja', tras conocer a su nuevo sobrino

David Ospina , actualmente se encuentra en plena concentración con la Selección Colombia que viene de ganarle 1-0 a Venezuela y ahora se prepara para su último partido preparatorio del 2023 contra México, compromiso que se jugará el próximo sábado 16 de diciembre.

Sin embargo, Ospina tiene tiempo para todo y se pegó la 'escapadita' para atender un importante asunto familiar, pues por fin conoció al hijo de su hermana, Daniela Ospina junto con Gabriel Coronel, actor y modelo venezolano, ya que no había tenido la oportunidad de verlo debido a que se encontraba en Arabia Saudita con el Al-Nassr, su actual equipo.

Pues bien, este miércoles 13 de diciembre, el arquero de la Selección Colombia vio por primera vez a Lorenzo Coronel Ospina, su nuevo sobrino.

Daniela Ospina, en su cuenta de Instagram, compartió el emotivo momento en donde estuvo presente la madre tanto de la empresaria como del futbolista. Además de Salomé Rodríguez, hija de Daniela y James Rodríguez, el 'crack' que actualmente juega para el Sao Paulo.

El guardameta, gracias a la confianza recibida por Néstor Lorenzo para volver a ser parte del combinado nacional, aprovechó que tanto su hermana como su cuñado viven en Miami, CIUDAD donde actualmente se está concentrando el cuadro 'tricolor', para visitarlos y conocer al nuevo integrante de la familia.

¿Cómo está David Ospina tras su regreso a la Selección Colombia?

Días atrás, el guardameta que disputó los Mundiales de 2014 y 2018 con Colombia, reveló que se siente como un jovencito que llega por primera vez a la selección, tras su regreso.

"Felicidad de volver a vestir los colores de mi país, me siento como un niño de 17-18 años cuando por primera vez llegué a la Selección, después de un largo tiempo. A seguir aportando, siempre que vengo trato de dar lo mejor y ayudar desde mi experiencia. Eso es lo que puedo recalcar", fue lo dicho por el arquero.

"Gracias al 'profe' por permitirme estar nuevamente acá en la Selección. Vengo preparándome, llego con el ritmo de los entrenamientos, los partidos amistosos. Eso me ha dado la tranquilidad, después de una lesión importante. Estoy con esa tranquilidad de que me he cuidado. Solo queda tener minutos, competencia", terminó por agregar.

Igualmente, recientemente, se ha compartido un video en donde se le ve entrenando mostrando a todo el mundo que no ha perdido para nada sus habilidades como cuida palos, pese a una lesión que lo ha dejado sin minutos desde inicios de este año 2023.