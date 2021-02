De camerino, a ring de boxeo: dos jugadores del Liverpool cambiaron los guayos, por los guantes...

Liverpool no pasa su mejor momento en Premier League y su más reciente ‘golpe’ fue la caída 3-1 con el Leicester. Ahora, según dicen en Inglaterra dos futbolistas del elenco ‘red’ se golpearon tras ese encuentro.

“Entre las afirmaciones infundadas había historias de puñetazos entre Alisson y Robertson”, escribieron en el diario ‘The Sun’.

Y todo se habría dado por los errores del guardameta brasileño, quien fue el responsable de algunos de los goles del Leicester, por su mala reacción en el arco.

A pesar de eso, en las últimas horas, el capitán Jordan Henderson afirmó que eso era mentira y que hasta le dio risa.

“Alguien está sentado detrás de un teclado haciendo rumores sobre los entrenadores o los jugadores en el vestuario, realmente no hace falta que diga nada al respecto. No es cierto, aunque me gustó bastante el rumor de que Robbo y Ali estaban peleando por algo que nos hizo reír un poco, pero aparte de eso, no lo pensé mucho”, señaló.