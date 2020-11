De 'patito feo' a cisne: Georgina Rodríguez reveló cómo ha sido su evolución física

Hasta hace unos años el nombre de Georgina Rodríguez era totalmente desconocido para el mundo de la farándula. Luego de que se confirmó su romance con Cristiano Ronaldo hace tres años, su fama se elevó rápidamente y al día de hoy cuenta con 21,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

“Diego Armando Maradona tiene muchas ganas de irse del hospital, su recuperación es excelente”

De inmediato, la modelo hispano-argentina se hizo famosa también por su belleza y atributos que llamó la atención de millones de usuarios de redes sociales, pero según la misma mujer reveló, eso no siempre fue así.

“De pequeñita fui patito feo y me he ido convirtiendo en cisne. Al nacer, nadie hubiera dicho que después iba a ser bella. Eso siempre me lo han dicho”, destapó Rodríguez para la revista española 'MujerHoy'.

Shakira y la dedicatoria del gol de Gerard Piqué, en triunfo de Barcelona en la Champions

“Soy una mujer natural y versátil, lo mismo plancho que voy de gala a una alfombra roja con un vestido maravilloso que también inspirará a jóvenes", añadió.

Publicidad

La pareja del crack de la Juventus admitió que para ella lo importante no es solo mostrarse en el mundo de la farándula sino también mostrar su cara más natural. El día a día con su familia y actividades que la convierten en una personal del común, a pesar de su fama y la de su novio.

Gareth Bale, más motivado y convocado a la selección de Gales, para partidos de noviembre

"Pero nunca publico únicamente fotos de ese tipo. Me gusta mostrarme haciendo deporte, comiendo, cuidado a mis hijos, compartiendo una tarde de bicis y caballos con mis pequeños o saliendo a pasear", añadió la pareja del crack de la Juventus acerca", concluyó Georgina.